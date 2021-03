La Comunidad Valenciana espera una cuarta ola pero asegura que su llegada es "evitable"

La consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, admite que en este año de pandemia está viviendo "momentos muy duros con algunos de esperanza" , pero que "nunca" se detiene a pensar en si está cansada. "No me planteo en ningún momento cuál va a ser mi futuro, ni siquiera el inmediato, mi único objetivo es ponerme al frente de esta conselleria y resolver los problemas que vienen en cada momento, en cada hora, cada minuto", afirma.

Preguntada por si le gustaría ver el final de la pandemia como consellera, precisa: "Estas circunstancias no me las planteo como qué me gustaría, sino como qué es mejor para la Conselleria de Sanidad".