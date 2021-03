Los familiares que pierden a un ser querido por coronavirus están teniendo que soportar un trance desgarrador que no tiene precedentes : la gente está muriendo sola y no se la puede despedir. Marina García Fuentes, directora del Instituto de Psicología Psicode y Cecilia Martín Sánchez, psicóloga experta en emergencias y catástrofes del Instituto de Psicología Psicode , explican en Informativos Telecinco las claves sobre la importancia del duelo y de la despedida tras la muerte de un familiar.

"No poder realizar estos rituales sociales que tenemos en nuestra cultura hará que nuestro duelo se complique. Un duelo patológico es aquel que la persona no supera nunca. Pueden haber pasado 20 años del día del fallecimiento, pero la persona revive la pérdida como si fuera el primer día. En un duelo patológico la persona no puede hablar del fallecido porque emocionalmente no puede tolerarlo, sus ojos se inundan de lágrimas y siempre evitará hablar de ello porque no puede tolerar ese dolor", añaden.