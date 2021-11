El Gobierno insular no descarta volver a exigir a los clientes de los hoteles certificados de vacunación o test de covid para contener su propagación. La medida no está decidida, pero sí sobre la mesa.

Los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid no ven necesario adoptar medidas restrictivas de cara a la Navidad para las personas no vacunadas, como el pasaporte covid en espacios cerrados. "Tomar medidas para no vacunados en Navidad con un porcentaje tan alto de vacunados ahora mismo no es la medida", ha subrayado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero para defender que "no es el momento".