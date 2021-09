El Supremo avala exigir el certificado covid digital para acceder a bares en Galicia

Del mismo modo, advertían de que la Xunta no solo no había explicado ni acreditado la utilidad de la medida , sino que esta podría poner en riesgo el derecho de la intimidad , igualdad o suponer "agravios comparativos" con otras actividades mercantiles.

"En definitiva, no se atisba ninguna medida que resulte más adecuada para salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos, en ese tipo de locales", incide.

El TS estima, no obstante, que la exigencia de exhibir el pasaporte covid "debe someterse a autorización o ratificación judicial ", ya que puede afectar de forma "tenue" a los derechos fundamentales a la igualdad, a la intimidad y a la protección de datos de la persona.

La magistrada María del Pilar Teso señala, en todo caso, que la exhibición del documento no vulnera el derecho a la igualdad, pues "no se produce discriminación entre aquellos que están vacunados y los que no lo están".