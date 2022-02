El Gobierno consigue entre críticas la convalidación del decreto que obliga al uso de la mascarilla en exteriores

Tampoco los expertos se ponen de acuerdo respecto a la medida. Para unos, “un lugar abierto a una distancia de otra gente no es ningún problema”, apunta Carlos Pereira, profesor de epidemiología y virología de la Universidad de Santiago, mientras Joan Carles March, experto en Salud Pública, subraya que “tenemos una incidencia muy alta aún y no tiene sentido, para no liar a la gente , quitarla”.

Durante el debate de la convalidación de la norma, celebrado este martes en el Congreso de los Diputados, las fuerzas políticas que han apoyado tradicionalmente al Ejecutivo durante esta legislatura han avanzado que no se opondrán a la convalidación del decreto, pero no tanto por confianza en la medida --al considrear en su mayoría que no es efectiva en la sexta ola--, sino porque el Gobierno ha metido otros asuntos como la revalorización de las pensiones con el IPC de 2021, lo que dificulta el voto en contra. Ha sido esto, que algunos no han dudado en considerar como una 'artimaña', lo que ha suscitado multitud de críticas.