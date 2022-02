Uno de cada cinco españoles ha pasado covid: un tercio en el mes de enero por ómicron

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid se han pronunciado a favor de ir retirando el uso de las mascarillas en exteriores al no ser necesarias ante el descenso de contagios de covid en las últimas jornadas, una medida que, la mayoría, cree que debería ser abordada por la Comisión de Salud Pública.

En Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que no ve "necesario" el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores , salvo cuando hay aglomeraciones o cuando no se puede mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.

Coincidiendo con la reducción de contagios por covid, al haber sido doblegada la sexta ola, el Tribunal Superior del Justicia del País Vasco (TSJPV) ha resuelto no autorizar la ampliación hasta el 14 de febrero de la exigencia del pasaporte covid en bares, restaurantes y locales de ocio nocturno, y ha rechazado también su uso en hoteles y salas de juego, como había planteado el Gobierno Vasco. Una medida que ha estado vigente hasta ayer, 31 de enero, y que, según el tribunal, "no supera el triple juicio de proporcionalidad, necesidad y fundamentalmente de idoneidad, al no justificar precisamente la eficacia de la medida, a día de hoy, para evitar o reducir de manera apreciable los contagios".