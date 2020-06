Las mascarillas desaparecen en el Congreso pero no la tensión 'guerracivilista'

La imagen ha sido sorprendente. Un Congreso con escasas mascarillas y con algunos diputados más cerca de los 1,5 metros , la nueva rebaja de distancia social del BOE. La realidad es que los políticos parecen haberse relajado a la hora de ponerse las mascarillas. Aunque los expertos desvelan que el virus sigue más que vivo y que todas las precauciones son pocas, no ha habido esta vez como en otras sesiones una gran afluencia de mascarillas y lo de guardar las distancias parece que ya cuesta más. Si el relax respecto a las mascarillas se ha convertido en una evidencia no ha sido así con la tensión en el ambiente.

No ha faltado en encontronazo entre Carmen Calvo y Álvarez de Toledo . Calvo la ha invitado a tomarse un café con ella y a asumir que el que ganó las elecciones fue Pedro Sánchez y la ha animado a aceptarlo. Toledo ha recordado a Marlaska que no ha dimitido y ha acusado al Gobierno de mentir de forma sistemática.

El broche lo ha puesto Irene Montero, que ha pedido al PP criticar menos el 8M y vigilar más a Ayuso y su trato a los ancianos, algo de lo que el PP culpa a Iglesias, al señalar que durante el mando único ha sido su responsabilidad. No ha quedado ahí el enfrentamiento. Vox le ha echado en cara haberse hecho tres test mientras que muchos sanitarios no han podido hacerse ninguno.

Pero el momento más bronco lo ha vivido Irene Montero, que ha respondido con dureza a la diputada del PP, Margarita Prohens Rigó, que ha pedido explicaciones por la manifestación feminista del 8-M. " Llegamos tarde porque no lo sabíamos ni en España ni en Europa. Acudimos a la movilización del 8M porque los derechos de los que disfrutamos son consecuencias de las movilizaciones de las mujeres. Ustedes criminalizan el 8 de marzo diciendo que las movilizaciones feministas traen muerte. Yo le digo que las movilizaciones feministas traen supervivientes de la violencia machista y el Gobierno va a seguir defendiendo el feminismo", ha afirmado. La popular la había echado en cara poner en riesgo a todas las mujeres el 8M.

Contra Vox ha arremetido la ministra de Haciendo, Montero, tras criticar los intentos de confrontación y crispación del partido que preside Santiago Abascal, Montero se ha referido al PP y al 8-M: “No me preocupa del todo esa posición de Vox, me preocupa la posición del Partido Popular. Y me preocupa, por ejemplo, que ustedes dijeron a propósito del Orgullo Gay que esa manifestación dejaba mal olor o algo de este tipo y ayer contestó el señor Maroto ‘España huele al 8-M’. Señorías del Partido Popular, ¿qué significa que España huela a 8-M? ¿A qué olemos las mujeres?”.