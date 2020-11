El Consejo de Ministros aprueba hoy la bajada del IVA de las mascarillas y amplía los avales del ICO

La reducción del IVA se une a la bajada del precio máximo de venta de las mascarillas quirúrgicas desechables, que desde este martes no pueden costar más de 0,72 euros, frente a los 0,96 euros que podían alcanzar hasta ahora. Cambiar las mascarillas es imprescindible pues nos sometemos a riesgos por no hacerlo. Hay que tener en cuenta que no todas protegen por igual.