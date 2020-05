El Gobierno aprueba pedir otra prórroga del estado de alarma, porque "ha funcionado y no es momento de apostar por experimentos"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido el instrumento del estado de alarma recalcando que "ha funcionado" en la lucha por contener al coronavirus y "no es momento de apostar por experimentos. El Gobierno ha aprobado pedir otra prórroga pero no será nada fácil lograr que el Congreso le dé luz verde. El PP muestra su rechazo a aprobarlo en las condiciones y "términos que se conocen", mientras partidos como ERC ya han avanzado su 'no', mientras otros como PNV están pensándoselo.