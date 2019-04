El TC avala la enseñanza en catalán siempre que se asegure el dominio del castellano al final de la ESO

El fallo del Tribunal Constitucional (TC) desestima el recurso del PP contra el sistema de enseñanza del catalán en aquella comunidad aprobado hace ya 10 años por el Parlament. Considera el Alto Tribunal que cuando el art. 10.2 LCEd afirma que los alumnos que se incorporen al sistema educativo sin conocer el catalán recibirán una atención lingüística que les permita iniciar el aprendizaje de esa lengua oficial, debe entenderse que ello no excluye, "pues no podría hacerlo sin incurrir en inconstitucionalidad", que los que no conozcan el castellano reciban también una atención lingüística personalizada de carácter similar.