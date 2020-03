El coronavirus logra el milagro de unir a los políticos en el Congreso con Valentina como ejemplo

La llegada del presidente ya era un síntoma de que no era un pleno más. Silencio inusual roto solo por las cámaras de 2 fotógrafos. En el pasillo la llamada a sus señorías sonaba más fuerte que nunca. Ni un periodista, Sanchez, la vicepresidenta y los ministros al frente del estado de alarma entraban en el hemiciclo separados. Después la oposición con un Teodoro García Egea que ha decidido acudir con guantes.

El líder del PP, Pablo Casado dejó claro que cumpliría la cuarentena alejado de la "confrontación partidista" porque ahora "la única prioridad es contener la pandemia" del coronavirus. Por eso, dejó claro que Pedro Sánchez contaría con el apoyo de su partido para "defender a todos los españoles" y le ha pedido que "no les vuelva a defraudar".

Por todo ello, Casado ha solicitado a Sánchez que "haga lo que hay que hacer y garantice que eso sea suficiente". "En esta grave crisis, tiene nuestro apoyo para defender a todos los españoles. No les vuelva a defraudar", ha manifestado dejando claro que tendrá más apoyo en su grupo que en sus aliados de Gobierno. Unos aliados que no gustan a Vox, que ha podido la dimisión de Calvo e Iglesias bajo el argumento de que llevarían las riendas del país si algo le pasara a Sánchez sin sabe nada de Economía o Sanidad. Pese a todo, hasta Vox se ha ofrecido para dejar atrás partidismos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la solución a la crisis del coronavirus "no va a venir por la clausura de territorios" sino de la aplicación estricta de protocolos para todos los españoles y "si se restringe la movilidad en todo el territorio se restringe en todo el territorio".

Sánchez, en la segunda intervención de su comparecencia para explicar su plan contra el Covid-19, ha contestado de este modo a las críticas del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien le ha echado en cara que no cerrara Madrid y Cataluña para frenar la expansión del virus. "Esto no es una competición de quien asume y toma las medidas más extremas sino de ser lo mas eficaces posibles", ha dicho Sánchez, apostando por trabajar " en unidad y coordinación".

Sobre las críticas que ha dicho haber escuchado en el hemiciclo por no haber anticipado el estado de alarma, Sánchez ha afirmado que eso no es cierto porque el Estado siempre ha estado presente ya que Estado son también las comunidades, los ayuntamientos o las diputaciones, que habían tomado ya algunas medidas antes de declararse el estado de alarma. Y si finalmente se aprobó el decreto, ha explicado, no fue por "un demérito o reproche a la coordinación extraordinaria del Ministerio de Sanidad con las comunidades" sino por los efectos de la pandemia.