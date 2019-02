Crónica de unas elecciones anunciadas: Pedro Sánchez, el resistente, no lo logró esta vez

Sánchez perdió una batalla pero se dispuso a ganar la guerra sin ser diputado . Todo un reto en el que pocos creyeron. Susana Díaz, la lideresa, la mujer que sentenció a un Pedro desconocido con la frase "el chico no vale, pero nos vale" no se atrevió en un primer momento a dar el paso, pero convencida de contar con el apoyo del aparato y de Felipe González, obvió el sentir de las bases, muy irritadas con un PP enfangado con la corrupción. Rajoy veía desde la distancia la debacle del PSOE.

Rajoy no lo vio venir, o no quiso verlo. La realidad es que Pedro Sánchez tanteó a los independentistas, indignados por el 155 y por verse en los tribunales cuando no en la cárcel y a un PNV que teme más que nada un gobierno de Rivera, que siempre ha hablado contra lo que él considera privilegios del nacionalista vasco. Ante ese cúmulo de circunstancias Sánchez decidió arriesgar y logró un hecho histórico. La moción de censura triunfó, más para echar a Rajoy que para dar vida a una nueva presidencia. Lo que Sánchez dijo que nunca haría, pactar con los independentistas, lo hizo. No pactó como tal pero, al igual que luego haría el PP con Vox, aceptó sus votos sin saber que se volvía cautivos de los mismos.