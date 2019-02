Sánchez da un mitin de media hora antes de decir que convoca elecciones el 28 de abril

Después de dar un mitin con los logros de su breve Gobierno, Sánchez ha explicado que “ España no tiene un minuto que perder, que debe avanzar y no dar pasos para atrás” y por eso ha optado por convocar elecciones el 28 de abril . De esta forma ha evitado el 'superdomingo' por que optaban los partidos de la derecha. Sánchez ha recalcado que "lo que decidan los españoles serán un gran acierto" . Estas son las claves de la comparecencia más esperada en la que Sánchez ha anunciado la fecha de las elecciones porque el Gobierno "ya no podía avanzar".

La legitimidad de las mayorías parlamentarias

Pedro Sánchez ha dicho que está “en juego el futuro del país. Es importante no restar legitimidad a las mayorías parlamentarias. Calificar a un presidente de ilegítimo, de golpista, que se humilla… yo no me he encontrado a la posición a mi lado”.