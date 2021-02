La consecuencia del vandalismo y los saqueos en Barcelona: los daños ocasionados superan el millón de euros

A todo esto no se le ha sumado la factura de los saqueos, con todo lo robado en las tiendas que no es poco. A esos 900.000 euros que pagará el ayuntamiento de Barcelona se tienen que sumar más de 700.000 euros más de pérdidas en los comercios tras sumar seis noche seguidas de violencia. Muchas tiendas han sido saqueadas durante varias jornadas al no poder reponer los cristales que protegen los comercios.