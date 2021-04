Debate de la polarización en Madrid: los seis candidatos se enzarzan en un recital de reproches

"No sé si pedir a los padres que retiren a los niños de la televisión"

Choque de trenes entre Ayuso e Iglesias: "Es lo más mezquino en política"

Pero si ha habido un duelo y un cruce de acusaciones que se esperaba como un choque de trenes y sin ningún tipo de dudas, ese ha sido el de Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso , quienes se han enzarzado en diversas ocasiones. Uno de los momentos de mayor tensión entre ambos ha llegado cuando el líder de Unidas Podemo s le ha dicho: “He estado escuchándola atentamente, señora Ayuso. Usted es presidenta de la Comunidad de Madrid, permítame que le haga una pregunta, no sonría: ¿Cuántos fallecidos ha habido en la Comunidad de Madrid? No sonría ”, ha repetido, a lo que Ayuso, visiblemente tensa, ha contestado: “20.000. ¿Cuántos ha habido en España?, una pregunta que ha repetido esperando respuesta, antes de zanjar: “Un poco de respeto”.

Iglesias, no obstante, ha continuado: “¿Puede decir alguna comunidad autónoma en España en la que haya habido más fallecidos que en la Comunidad de Madrid? No, ¿verdad? Y usted dice que esto es por el aeropuerto de Barajas. ¿Usted cree que esto es serio? No sonría, estamos hablando de fallecidos en la Comunidad de Madrid. ¿Usted cree que es decente tomarle el pelo a la ciudadanía cuando hablamos de personas que han perdido la vida? ¿Usted cree que es decente decir que esto es un problema del aeropuerto? ¿Sabe por qué Madrid encabeza todas las cifras, las cifras más mortíferas en lo que se refiere al coronavirus? Hay comunidades en las que gobierna el PP que no tienen esas cifras. Yo he llegado a acuerdos con comunidades del PP para revertir los recortes en dependencia, y con la patronal y con la COE. Con todas las CCAA menos con una: la suya, porque ustedes no se preocupaban de los ciudadanos de esta comunidad, sino de hacer caer al Gobierno. Y por eso usted está haciendo algo que es indecente en un debate, que es mentir; y mentir con algo que todo el mundo lo puede comprobar, como son los datos”, ha sentenciado Iglesias.