Gabilondo rechaza a Iglesias por extremo: "Yo no veo estas elecciones como las ve él, como una confrontación"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, entrevistado por Pedro Piqueras

Gabilondo ha analizado la situación en unos comicios marcados la polarización

El candidato socialista se mantiene alejado de la tensión que rodea a estos comicios

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha sido entrevistado por Pedro Piqueras en Informativos Telecinco, donde ha analizado la situación para las elecciones autonómicas anticipadas del 4 de mayo y ha valorado el clima de polarización existente tras la repentina irrupción de Pablo Iglesias en los comicios, quien ha dejado toda una vicepresidencia del Gobierno para entrar de lleno en la lucha por Madrid.

Precisamente, tan solo dos días atrás era el líder de Unidas Podemos el que se sentaba también frente a Piqueras para explicar su movimiento y su plan para un eventual gobierno autonómico, ante lo cual reivindicó la unión del bloque de izquierdas para 'expulsar a Isabel Díaz Ayuso' de la Comunidad. “No voy a tener ni una palabra mala con ninguna de las candidaturas progresistas”, subrayó Iglesias, quien dijo comprender las palabras de Ángel Gabilondo después de que recientemente afirmase que prefería pactar con Ciudadanos o Más Madrid, dejando un rotundo “con este Iglesias no”.

Hoy, es el propio Gabilondo, quien se presenta humildemente a la candidatura como “soso, serio y formal”, quien ha dejado clara su posición y su plan para gobernar en Madrid y hacer frente a una pandemia que mantiene a la capital como la comunidad con más contagios por habitante.

Nada más tomar la palabra, y ante las preguntas de Pedro Piqueras, el candidato socialista ha dejado claro que no le gusta discutir y se ha opuesto completamente a hacer de estas elecciones un escenario de confrontación: “Discutir no es lo que más nos gusta. Sí nos gusta conversar, disentir, y si llegamos a acuerdos no nos asustamos, que también me parece interesante, ha dicho, defendiendo a su candidatura y a su grupo de trabajo.

Gabilondo insiste en que no quiere unas elecciones donde predomine el fanatismo. Al contrario, dice que pretende “oponerse” a que sea eso: “Creo que la controversia cuando es pura confrontación no conduce a nada bueno para la sociedad. Pretendo representar y recoger y postularme vinculado a quienes dicen que esto no puede ser. Me opongo frente a esta confrontación. La mayoría de los ciudadanos no la quieren y hay que abrir espacio para que paremos esta confrontación”.

En este sentido, preguntado por Pedro Piqueras sobre sus críticos, quienes le señalan precisamente al considerar que se pone de perfil, Gabilondo contesta dejando claro que su trabajo está centrado en estudiar cómo resolver los problemas de Madrid y no entrar en cruces de acusaciones que no conducen a solucionar las prioridades de la comunidad en plena pandemia:

“Yo respeto las críticas. Hay otros que piensan otra cosa, que este modo de hacer en política debe ser valorado. Lo que sí pasa es que yo he entendido que había una prioridad y esa prioridad era la lucha contra la pandemia y la situación de vulnerabilidad de muchos madrileños. Yo admito la autocrítica y puedo haberme equivocado. Hemos antepuesto eso y hemos creído que al ser una alternativa de Gobierno lo que teníamos que hacer era ayudar y colaborar a resolver estos problemas. Puedo decirles que he trabajado, y no quiero salir en defensa de nada. He luchado mucho para afrontar y resolver los problemas de Madrid”, ha dicho.

“Estoy en contra de la política que se ha hecho en la Comunidad de Madrid”

En esta línea, Gabilondo ha recordado que “ahora mismo en toda España hay una incidencia de 132 y en Madrid hay 228”, y se ha mostrado especialmente crítico con la gestión de la pandemia que, con Isabel Díaz Ayuso de presidenta, se ha hecho en la comunidad autónoma: “Creo que no afrontamos con seriedad lo que está ocurriendo. Las medidas que tomamos no son claras, no son estrictas, no son suficientemente firmes. Yo las encuentro laxas, la verdad. Me parece que tomarlas por zonas básicas de salud ha generado alguna confusión. No bastan medidas restrictivas sobre estos asuntos, hay que tomar medidas sociales, económicas. Yo estoy en contra, dicho sea con toda claridad, de la política que se ha hecho en la Comunidad de Madrid. Me parece que ha sido equivocada”, ha subrayado sin ambages.

“Hay muchas personas que están mal, en una situación difícil, y tienen que ser una prioridad”

Gabilondo insiste en que en estos momentos enfrentamos una situación extraordinaria debido a la pandemia, algo que exige, insiste, priorizar la situación “muy difícil” de todas aquellas personas vulnerables que lo están pasando mal.

Cuestionado sobre la situación de sectores como la hostelería o el turismo, el candidato del PSOE ha señalado: “Yo lo que creo es que el modelo productivo de Madrid es muy confuso. Tiene pies de barro. Sobre hostelería, turismo… creo que había que haber tomado medidas de apoyo directo, como Valencia, con pymes y autónomos. Aquí se hace mucha alabanza y loa pero luego de hecho no hay medidas directas. Luego hay mucha vulnerabilidad, personas que están mal y en una situación muy difícil. Y esto tiene que ser una prioridad”.

Además, respecto al llamado ‘turismo de borrachera’, ha señalado que “cualquier cosa que lleve como apellido borrachera” no le parece el “prototipo de lo que debe entenderse como cultura del ocio”. Sobre ello, ha dicho que “lo que hay que hacer es que se ajuste exactamente a las disposiciones que tenemos que seguir todos los ciudadanos”.

“No hay un plan de vacunación serio en Madrid”

Más allá, ahondando en la crítica sobre la gestión de la pandemia, el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha asegurado que “no hay un plan de vacunación serio en Madrid para que verdaderamente hagamos una recuperación, reconstruyendo el espacio social”.

El ‘no’ a Iglesias: “Busco alianzas para una candidatura progresista y sin extremismos”

Respecto a los posibles pactos para lograr la formación de un Gobierno, así como su comentado “con este Iglesias no”, Gabilondo ha explicado que busca “alianzas en votantes de Ciudadanos y Mas Madrid, del PSOE por supuesto para hacer una candidatura progresista y sin extremismos”.