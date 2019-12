La defensa de Junqueras presiona y pide su liberación ya y la nulidad del juicio del procés

Con la investidura de Sánchez en juego y haciendo un uso torticero de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la defensa de Junqueras presiona al Gobierno y a la abogacía del Estado para pedir la liberación de su cliente, condenado por sedición, y la nulidad del juicio del procés. Nada dice la sentencia de Bruselas del juicio ni considera que no tenga validez, pero ERC se agarra al reconocimiento de la inmunidad de Junqueras antes de ser condenado para exigir su inmediata liberación. Contra ella ya se ha manifestado la fiscalía del Supremo que considera que Junqueras no puede ser eurodiputado porque ha sido inhabilitado y condenado.

Edmundo Bal, famoso por no plegarse a las exigencias del Gobierno y ahora miembro de Ciudadanos ya ha dejado claro que la Abogacía del Estado no puede pedir la libertad de Junqueras porque tiene una condena firme. "Me encantaría que la Abogacía del Estado realizara unas alegaciones, en el mismo sentido que lo han hecho los fiscales del TS. Que se cumpla la sentencia y que se liquide la pena de inhabilitación", ha explicado el ex abogado. Además, ha añadido que Oriol Junqueras "ya no es eurodiputado" porque el artículo 6 de la Constitución establece que "es incompatible" trabajar para la UE y estar cumpliendo "cumpliendo condena".