La primera entrevista a Junqueras desde la sentencia de la UE: "No contemplo otro escenario que mi libertad"

Oriol Junqueras responde en exclusiva y por carta a las preguntas de este programa. Se trata de la primera entrevista al líder de Esquerra Republicana de Catalunya desde la sentencia del Tribunal de la Unión Europea que le otorgaba inmunidad para recoger su acta de eurodiputado.

Desde la prisión, Junqueras habla claro sobre el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. "Ahora mismo la pelota está en el tejado del PSOE, ya conocen nuestras peticiones”, escribe. A pesar de que el PSOE dice que han renunciado a la vía unilateral, Junqueras explica la postura de su partido: "Estamos pidiendo una mesa de negociación entre gobiernos para poder encauzar el conflicto político entre Cataluña y el Estado español y allí cada parte planteará sus propuestas. Nosotros plantearemos el referéndum y la amnistía. No estamos negociando una investidura de un presidente español, sino para encauzar el conflicto político entre Cataluña y el Estado español, para buscar una solución democrática al conflicto. Y si no vamos por ahí, ya nos pueden ofrecer otras cosas que el voto será negativo. No nos vamos a mover por 4 o 5 competencias más, una inversión o por más dinero, esto es pantalla pasada".

En la carta remitida a este programa, Junqueras niega que su partido vaya subiendo el precio de su apoyo a Sánchez, pero reconoce que la sentencia del juicio a los políticos del 'procés' ha marcado un antes y un después. También asegura que no le da miedo unos terceras elecciones: "No nos dan miedo nunca, el independentismo crece a cada nueva elección y la ultra derecha hace mucho tiempo que la tenemos en Cataluña. En las elecciones anteriores cedimos nuestros diputados para que no gobernara la derecha, pero el PSOE quiso volver a tirar los dados y ERC volvió a ganar las elecciones".

Junqueras asegura que la presión del PSOE sobre ERC no va a funcionar en las negociaciones. "Si quieren que ERC se replantee la posición, las condiciones son claras. Hemos entrado en un punto de no retorno que hace que el proceso hacia la independencia de Cataluña sea irreversible, no sabemos cuándo pero será así”.

Tras la decisión sobre su inmunidad, Oriol Junqueras cree que su futuro es claro. "Es evidente que mis derechos han sido vulnerados, lo dice la propia sentencia. Ahora solo tiene que aplicar lo que dice un tribunal de rango superior. Creo que Marchena tiene una oportunidad: pedir mi libertad y la nulidad de la sentencia. Es evidente que si tiene inmunidad después de las elecciones, todo lo que ha hecho el Supremo después es nulo".