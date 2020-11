Despliegue de 5.000 policías y guardias civiles para controlar el cierre de Madrid este puente

El delegado ha apuntado que estos controles no son solo disuasorios , sino que también se está multando a los ciudadanos que no respetan las diferentes normativas . Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también realizan intervenciones para desmantelar fiestas ilegales, como hicieron anoche en los distritos de Carabanchel, Usera y Chamartín, donde impusieron más de 100 propuestas de sanción.

Preguntado por los periodistas, el representante del Gobierno de España en Madrid ha afirmado que él es más partidario de confinamientos perimetrales durante al menos una semana -para hacer frente a la covid - y no solo los días festivos de ambos puentes, como ha hecho el Gobierno regional, para "generar menos confusión entre los madrileños".

"Creo que las fuerzas políticas e instituciones tenemos que hablar de certezas, que los madrileños sepan en cada momento lo que pueden hacer o no, a qué lugares pueden desplazarse y a cuáles no, y si las comunidades limítrofes tenían el confinamiento durante toda la semana me parecía más lógico. Pero la autoridad delegada competente es la presidenta de la Comunidad. Yo como delegado estamos colaborando lealmente con todo lo que dice la Comunidad, pero otra cosa es que podamos tener opiniones particulares", ha apostillado.