Madrid extiende las restricciones por zonas de salud a siete nuevos municipios y todo Collado Villalba

¿Cuáles son los municipios confinados?

Así lo ha anunciado la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid , Elena Andradas , en la rueda de prensa semanal para informar de la situación epidemiológica, que ha precisado que estas zonas básicas registran una incidencia acumulada a 14 días superior a 500 casos por 100.000 habitantes y que no muestran tendencia descendente. Además, se prolongarán 14 días más las restricciones que entraron en vigor en 32 zonas básicas el 26 de octubre, mientras siguen vigentes las que entraron en vigor el pasado lunes en otras tres zonas básicas.

Ninguna de las 35 zonas básicas de salud que en la última semana han estado sujetas a restricciones de movilidad verán levantadas las limitaciones al no haberse producido la bajada de contagios esperada, y 8 municipios quedarán cerrados por completo en los próximos 14 días. Se trata de Chinchón, Villaconejos, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Moralzarzal, Alpedrete, Galapagar, Collado Villalba, según ha explicado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, en rueda de prensa junto al viceconsejero de Salud Pública y Plan covid-19, Antonio Zapatero. Se da la paradoja de que esta vez Ayuso sí que ha aislado zonas más pudientes, incluida donde vive Iglesias, el vicepresidente.

¿Seguirá el toque de queda más allá del 9 de noviembre?

¿Cómo va Madrid?

Andradas ha subrayado las medidas se adoptan teniendo en cuenta indicadores epidemilógicos y de capacidad asistencial, y pasados 14 días desde que se impusieron restricciones en 32 zonas básicas de salud, en estas áreas se ha producido una disminución de la incidencia acumulada, "pero no en la proporción que marcamos como objetivo, una reducción del número de casos superior al 50 % de manera general y con una marcada tendencia al descenso".

¿Es posible que tomen medidas más duras en breve?

A la pregunta de si se plantean un confinamiento perimetral de mayor duración , Zapatero ha argumentado que no han encontrado "evidencia científica que hable en favor de que una restricción de una movilidad perimetral a nivel de una comunidad, con la cantidad de kilómetros cuadrados que son, aporte ventajas sobre lo que está haciendo la Comunidad de Madrid que es restringir la movilidad en zonas básicas".

"Después de las siete semanas que llevamos trabajando con la metodología de zona básica nos hemos dado cuenta de que esa restricción de la movilidad perimetral en unidades territoriales pequeñas funciona, de forma clara y definida", ha aseverado, al tiempo que ha insistido en que no hay evidencia de que "disminuir la movilidad en un territorio más grande, en este caso la comunidad autónoma, sea mejor para la evolución de la pandemia. Tomar medidas a veces de forma no muy basada en datos o en evidencias, a veces complicamos un poco o mucho la vida de los ciudadanos y no sabemos exactamente qué resultados obtenemos", ha agregado.