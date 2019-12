103 lunes después, los pensionistas de Bilbao vuelven a salir a la calle para reclamar unas pensiones "dignas"

Los pensionistas concentrados en Bilbao hoy trasladaban su decepción pero aseguraban que esto no ha mermado su fuerza “Llevamos dos años que se cumplirán el día 15, dentro de dos semanas, y lo celebraremos el 13, en las escaleras del Ayuntamiento “, decía una de las pensionistas que afirmaba “no nos cansamos porque llevamos dos años y ya veis en el último consejo de ministros se congelan las pensiones, entonces lo único que nos da la rabia es fuerza para seguir” . A pesar de que, dice, desde el colectivo no se esperaban esto y que desean “soluciones no promesas”.

Otro de los jubilados que suele asistir cada lunes al Ayuntamiento asegura que el Ejecutivo ha mandado un mensaje, aunque lamenta “en sentido contrario del que esperábamos”. Desde la concentración insisten que aunque no se forme un gobierno ellos no van a dejar de luchar , “luchamos por unas pensiones dignas, que es lo nuestro”, dicen. “Nosotros vamos a aguantar aquí como buenos obreros que hemos sido”, asegura uno de los manifestantes desde las escaleras del Ayuntamiento bilbaíno.

En Bilbao mientras, lo tienen claro, “por multitud que no quede”, desde donde animan a los jubilados españoles a salir a las calles para reclamar entre todos unas pensiones “dignas”. Uno de los manifestantes apunta que “Hasta que no se consiga el objetivo de los 1080 euros no pararemos, para todas las viudas y todos los parados y toda la gente necesitada, no dejaremos de luchar”.