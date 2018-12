Las claves del discurso del Rey: apela a no poner en riesgo la convivencia y lanza guiños a los jóvenes

Defensa del valor de la Constitución

Las reglas son de todos y deben ser respetadas por todos

El Rey hace una llamamiento explícito a que no se pierdan los logros de la Transición . Ese es el trabajo que encarga a los dirigentes de hoy que "esos principios no se pierdan ni se olviden, para que las reglas que son de todos sean respetadas por todos ". Insiste el Rey en que son los jóvenes los que deben conocer la Constitución y valorarla. " Tenemos el deber de haceros partícipes de ese período de nuestra historia , de ese camino que permite entender por qué y cómo España ha conseguido el cambio más radical de su historia".

Un llamamiento y muchos guiños a los jóvenes desencantados

Lo jóvenes han protagonizado, además de la Constitución, el discurso del Rey. "Somos responsables de su futuro y las circunstancias de hoy en día no son, ni mucho menos, las más fáciles". No solo eso. Felipe VI se ha acordado de los problemas de los jóvenes para encontrar un trabajo, acceder a una casa, formar una familia y ha instado la sociedad a ayudarles. El guiño a unos jóvenes alejados de la Monarquía han sido claros y rotundos. "Sabéis que es muy difícil encontrar trabajo sin una adecuada formación. Muchos la tenéis, pero a veces os veis obligados a ocupar un puesto de trabajo que no es para el que os habéis preparado o que no responde a vuestras expectativas. Y os tenemos que ayudar", ha señalado directamente.