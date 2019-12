El Rey, a los españoles : "Pensemos en grande, no debemos caer en extremos y autocríticas destructivas"

Por tanto, os agradezco que me permitáis nuevamente compartir con vosotros unos minutos en esta noche tan especial. Y lo primero que quiero hacer, naturalmente, es desearos —junto a la Reina, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía— la mayor felicidad y paz en estos días en los que nos reunimos con nuestras familias y seres queridos.

Se dice –y es verdad– que el mundo no vive tiempos fáciles. Quizás nunca lo sean del todo; pero los actuales son, sin duda, tiempos de mucha incertidumbre , de cambios profundos y acelerados en muchos ámbitos que provocan en la sociedad preocupación e inquietud, tanto dentro como fuera de nuestro país: La nueva era tecnológica y digital , el rumbo de la Unión Europea , los movimientos migratorios , la desigualdad laboral entre hombres y mujeres o la manera de afrontar el cambio climático y la sostenibilidad , entre otras..., son cuestiones, en fin, que están muy presentes y condicionan ya de manera inequívoca nuestras vidas.

Así mismo, las consecuencias para nuestra propia cohesión social de la revolución tecnológica a la que me he referido antes, el deterioro de la confianza de muchos ciudadanos en las instituciones , y desde luego Cataluña , son otras serias preocupaciones que tenemos en España.

Os decía al principio que no vivimos tiempos fáciles ; pero también creo que, por eso precisamente, debemos tener más que nunca una confianza firme en nosotros mismos y en España , que siempre ha sabido abrirse camino cuando hemos afrontado el futuro con responsabilidad, con generosidad y rigor; con determinación, pero también con reflexión y serenidad. Y tenemos razones sobradas para tener esa confianza.

Se trata, sin duda —y me interesa especialmente resaltarlo—, de actitudes que han ido forjando paso a paso la personalidad de los españoles y moldeando nuestra sociedad actual a lo largo de estas ya cuatro décadas de democracia .

Una sociedad que ha experimentado una transformación muy profunda, como jamás antes en nuestra historia; que vive conforme a valores y actitudes compartidos con las demás sociedades libres y democráticas ; que es y se siente profundamente europea e iberoamericana ; y que no está aislada, sino muy abierta al mundo y plenamente integrada en la sociedad global.

Es mucho, así pues, lo que hemos construido juntos , lo que juntos hemos avanzado. Y podemos sentirnos muy orgullosos de los valores que inspiran a nuestros ciudadanos , de la energía, la vitalidad y el dinamismo de nuestra sociedad y de la solidez de nuestro Estado . Y creo que es importante decirlo, no por una autoestima mal entendida sino porque es una realidad contrastada que debemos poner en valor.

Ante esa realidad no debemos caer en los extremos , ni en una autocomplacencia que silencie nuestras carencias o errores , ni en una autocrítica destructiva que niegue el gran patrimonio cívico, social y político que hemos acumulado.

Todo cuanto hemos logrado —como he comentado otras veces— no se ha generado de manera espontánea. Es el resultado, en última instancia, de que millones de españoles, gracias a nuestra Constitución , hemos compartido a lo largo de los años unos mismos valores sobre los que fundamentar nuestra convivencia , nuestros grandes proyectos comunes , nuestros sentimientos e ideas.

Estos valores llevan muchos años presentes entre nosotros y constituyen una seña de identidad de la España de nuestros días; pero no podemos darlos por supuestos ni tampoco olvidar su fragilidad; y por ello debemos hacer todo lo posible para fortalecerlos y evitar que se deterioren.

El tiempo no se detiene y España no puede quedarse inmóvil, ni ir por detrás de los acontecimientos. Tiene que seguir recorriendo su camino, sin encerrarse en sí misma como en otras épocas del pasado y levantando la mirada para no perder el paso ante los grandes cambios sociales, científicos y educativos que señalan el futuro.