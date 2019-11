España se cabrea y apuesta por los extremos: Sánchez gana pero tendrá más complejo gobernar que el 28A

Los gurús se equivocaron. Los españoles se han cabreado y han optado esta vez por los extremos. Sí, han hecho pagar caro a todos sus juegos. Vox, con Abascal a la cabeza, se convierte en tercera fuerza política mientras que Ciudadanos paga casi con la irrelevancia no haber sido bisagra de Sánchez y pierde más tres millones de votos.

Los catalanes han hecho lo propio y han puesto en el Congreso a la CUP, los más radicales, los que quieren seguir en la calle quemando contenedores y creando el caos. ERC, por supuesto, gana las elecciones, pero lo hace perdiendo votos . En cuanto ERC se ha intentado moderar, ha perdido votos, mientras que la apuesta de Torra por los CDR le ha beneficiado. La violencia no les pasa factura, al contrario. El hartazgo es total. O sea, que los más duros en Cataluña también ganan. Pese a todo, las formaciones nacionalistas y a favor de la independencia llegarán al Congreso de los Diputados con un total de 36 diputados, superando los resultados obtenidos en los comicios del pasado mes de abril y rompiendo el techo histórico que consiguieron en 2011.

Muchos son los damnificados por esta nueva llamada a las elecciones. El primero hoy es Rivera, cuyo futuro político está en entredicho aunque no tuviera el valor de dimitir en su comparecencia. Quiso ser el líder de la derecha y se ha convertido en el líder de la nada. Se equivocó en caso todo tras conseguir 57 escaños. Ahora se ha quedado en 10. Dijo no es no a Sánchez, sacó a Arrimadas de Cataluña para quemarla en Madrid. Ella tampoco se atrevió a proponerse en Cataluña como ganadora de las elecciones. La mitad del partido se fue y Rivera miró para otro lado. Ahora está solo con los suyos. Ciudadanos ha desaparecido de diez comunidades autónomas. Un terremoto. En Cataluña se han quedado en dos escaños.