Don Juan Carlos: "Estoy como si me hubiera pasado un camión por encima"

El Rey, con semblante sonriente, aseguró que estaba "fenomenal" con "cañerías nuevas y tuberías nuevas". "Estoy como si me hubiera pasado un camión por encima, pero ahora a quitar el camión y para adelante", declaró. Asimismo, explicó que no tiene dolores y estimó que su recuperación total no supondría mucho tiempo.