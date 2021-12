Todo lo que se sabe por el momento a cerca de ómicron , la nueva variante de la covid-19, apunta a su alta tasa de contagiosidad , pero también a que sus síntomas no son tan agresivos como los de cepas anteriores como delta , mayoritaria en nuestro país hasta hace semanas. Estos datos junto a las altísimas tasas de inmunización en España han llevado a varias comunidades autónomas a pedir un cambio en la regulación de las cuarentena s por la pandemia.

La medida supondría un cambio en la actual regulación de estos aislamientos . Ahora en España, las cuarentenas solo son obligatorias para los no vacunados y lo que se está analizando por parte de los técnicos sanitarios de la Comisión de Salud Pública es si es necesario que un contacto estrecho sin síntomas guarde cuarentena de diez días, si a todos los contactos hay que hacerle una PCR o un test , o si la trazabilidad de los casos se debería quedar sólo en aquellos no vacunados o que tengan síntomas.

Los responsables sanitarios de regiones como Madrid o Andalucía creen que esta sexta ola de la pandemia de covid-19 marcada por la presencia mayoritaria de la variante ómicron no puede ser abordada como al principio de la crisis sanitaria. Por eso insisten en la necesidad de rebajar los periodos de cuarentena y adaptarse a esta nueva realidad.

Además, las nuevas recomendaciones cambian los periodos de aislamiento para contactos: quienes no estén vacunados o no se hayan puesto la tercera dosis guardarán cinco días de aislamiento y después utilizarán mascarilla cinco días más. Si el aislamiento no es posible, deberá utilizar una mascarilla bien ajustada tipo N95 durante diez días tras el contacto.