Las claves de la variante Delta Plus: por qué se propaga con tanta rapidez y si es resistente a los anticuerpos

La nueva variante Delta Plus es uno de los factores que está provocando este gran repunte de contagios en Europa

Se ha demostrado que las variantes Delta y Delta Plus infectan las células pulmonares con mayor eficacia que el virus original

Los anticuerpos generados tras la vacunación con las vacunas de BioNTech-Pfizer y Oxford-AstraZeneca también fueron menos eficaces contra Delta y Delta Plus

Los contagios están empezando a aumentar en toda Europa. La nueva variante Delta Plus es uno de los factores que está provocando este gran repunte de contagios como se puede comprobar en algunos países como Reino Unido. Según los expertos, "AY.4.2", la "descendiente" de la variante delta del coronavirus, podría ser entre un 10 y 15 % más transmisible que ésta, la cual ya es el doble de contagiosa que el original SARS-CoV-2 y podría ser responsable ahora de casi el 10 % de casos de covid en el Reino Unido.

La variante Delta Plus ya ha sido detectada en España

El conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha alertado este sábado de que la nueva variante británica delta plus del coronavirus ya ha llegado a Cataluña, donde, hasta el momento, se han detectado cinco casos, por lo que ha pedido "prudencia" a los ciudadanos.

El conseller ha asegurado que, de momento, los casos de esta nueva variante del coronavirus delta plus aparecida en el Reino Unido "son anecdóticos", porque se pueden contar con los dedos de una mano, al ser cinco, pero ha añadido que "esta tarde me dirán alguno más, seguro", ya que cuando empiezan a aparecer casos, después siguen aumentando.

Por ello, Argimon ha pedido "prudencia" a los ciudadanos ante la presencia de esta nueva variante delta del virus en Cataluña. El conseller ha presentado este sábado el proyecto del campus de Salud de la Región de Girona, en el que se incluye el nuevo Hospital Trueta.

¿Por qué se propaga con tanta rapidez?

Un equipo de del Centro Alemán de Primates - Instituto Leibniz para la Investigación de Primates de Göttingen y sus colegas de la Facultad de Medicina de Hannover, el Centro Médico de la Universidad de Göttingen y la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Nürnberg (Alemania) han investigado por qué la variante Delta del SARS-CoV-2, el virus que provoca la covid-19, se propaga con tanta eficacia y si los virus Delta Plus son más peligrosos.

En su trabajo, publicado en la revista 'Cell Reports', pudieron demostrar que Delta y Delta Plus infectan las células pulmonares con mayor eficacia que el virus original. Además, uno de los cuatro anticuerpos utilizados para tratar la covid-19 no fue eficaz contra Delta, y Delta Plus fue incluso resistente contra dos anticuerpos terapéuticos.

¿Son eficaces los anticuerpos?

Del mismo modo, los anticuerpos generados tras la vacunación con las vacunas de BioNTech-Pfizer y Oxford-AstraZeneca también fueron menos eficaces contra Delta y Delta Plus en comparación con el virus original. Por otro lado, estas variantes fueron inhibidos de forma comparable, lo que sugiere que Delta Plus puede no suponer un mayor riesgo para las personas vacunadas que Delta.

Por último, se descubrió que los individuos vacunados primero con Oxford-AstraZeneca y luego con BioNTech-Pfizer tenían significativamente más anticuerpos que inhibían a Delta que los individuos vacunados dos veces con Oxford-AstraZeneca. Así, demuestran la combinación de dos vacunas puede inducir una protección inmunitaria especialmente fuerte contra las variantes del SARS-CoV-2.

Iidentifican nuevas mutaciones de la variante Delta Plus

Por otra parte, científicos de la Universidad de Missouri-Columbia (Estados Unidos) han identificado cinco mutaciones específicas que son mucho más frecuentes en la variante Delta Plus del SARS-CoV-2 en comparación con la Delta, incluida una mutación, K417N, que está presente en todas las infecciones Delta Plus pero que no está presente en casi ninguna infección por Delta.

Mediante el uso de herramientas bioinformáticas y de programación, estos investigadores analizaron las secuencias de proteínas de más de 300.000 muestras de covid-19 de dos variantes emergentes en todo el mundo, Delta y Delta Plus.

Los hallazgos, publicados en la revista 'Journal of Autoimmunity', proporcionan pistas importantes a los investigadores sobre los cambios estructurales del virus en los últimos tiempos y ponen de manifiesto la necesidad de ampliar la caja de herramientas en la lucha contra la covid-19.

"Tanto si se trata de anticuerpos naturales producidos por haber tenido previamente covid-19 como de anticuerpos producidos por la vacuna, estamos mostrando estructuralmente lo peligroso y astuto que es el virus al ser capaz de mutar de forma que los anticuerpos no parecen reconocer y defenderse de estas nuevas variantes. Estos hallazgos ayudan a explicar por qué ha habido tantas personas que han dado positivo en las variantes Delta a pesar de estar vacunadas o de haber sido infectadas previamente con covid-19", explica uno de los responsables del trabajo, Austin Spratt.

Los fármacos antivirales

Aunque las vacunas contra la covid-19 han sido eficaces, otra posible herramienta para responder a la pandemia podría ser el desarrollo de fármacos antivirales que se dirijan a zonas específicas del virus que permanecen inalteradas por las mutaciones.