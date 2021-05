Edmundo Bal vota en el Centro Cultural Alfredo Kraus: "Que hoy tengamos la participación más alta de la historia"

También ha tenido palabras de agradecimiento para los ciudadanos que conforman las mesas electorales sin los que "no funcionaría la democracia" y, especialmente, en un día en el que se tiene "la sensación de ser histórico".

"Es un día en el que tenemos la obligación, el compromiso, de decirle a todos los madrileños que vayan a votar, que mañana no se queden con la idea de que con un resultado que les fuera a agradar o no, y digan, y yo no fui a votar", ha expresado ante los medios.