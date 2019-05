El PSOE peleará "por todo" tras el 26M y presiona a Ciudadanos para que no pacte con Vox

El PSOE va a "pelear por todo" y no renuncia a gobernar en aquellos lugares donde, pese a haber sido la fuerza más votada, una eventual suma entre las derechas de PP y Ciudadanos , en ocasiones con la necesaria adhesión de Vox , les impediría gobernar. Así lo ha expresado este lunes el secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos , tras la reunión de la Ejecutiva Federal que ha analizado los resultados de las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo y que ha designado a los miembros de la comisión encargada de seguir y evaluar las posibilidades de pactos en los diferentes territorios y que integrarán el propio Ábalos, Santos Cerdán, Susana Sumelzo y Patxi López. La comisión esperará a recibir las propuestas de pactos que le lleguen de las distintas federaciones antes de definir la posición de la dirección federal del PSOE. Pero Ábalos ya se ha adelantado a pedirle expresamente a Ciudadanos "que no insufle aire a Vox" propiciando su entrada en gobiernos municipales y autonómicos.

Por definir estrategias en Canarias y Navarra

Tampoco ha querido avanzar Ábalos qué estrategia de pactos seguirá el partido en Navarra y en Canarias porque aún las federaciones de los dos territorios no han elevado una propuesta a la federal. Y no ha aclarado si para la dirección federal sería asumible una investidura de la socialista navarra que precise para salir adelante de la abstención de EH Bildu, aunque los abertzales no entren en el Gobierno que habrían de pactar los socialistas con Geroa Bai.



Ábalos ha subrayado cómo el PSOE ganó "de largo" las autonómicas en 10 de las 12 CCAA que el domingo renovaban sus asambleas legislaturas. "En términos generales, (el PSOE) consolida la hegemonía donde ya gobernaba y se convierte en primera fuerza en bastiones históricamente del PP, como Castilla y León, La Rioja, Murcia o Madrid", ha puesto en valor.



Además, los socialistas han sacado mayoría absoluta en Castilla-La Mancha y Extremadura, y podrán conservar los Gobiernos de Asturias y Baleares. En las islas, ha tenido lugar la primera victoria socialista en la actual democracia, ha resaltado Ábalos, que ha remarcado asimismo que el PSOE ha sido la fuerza más votada en Canarias y Aragón, aunque que pueda gobernar dependerá de los pactos.



En el caso de la Comunidad de Madrid, Ábalos no ha dado por hecho que se vaya a producir un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox y ha criticado que "algunos perdedores" celebren su resultado "como una victoria" estimando que van a conseguir el apoyo de otras formaciones.