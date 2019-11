De Penélope Cruz a Iker Casillas: los famosos acuden a votar este 10N

"Intento ser siempre muy claro. Siempre he apoyado firmemente el derecho a decidir y no lo he escondido nunca. Nunca he dicho que fuera independentista. La gente cuando va a votar lo hace en secreto y no tiene que ir diciendo si lo es o no lo es. ¿Por qué a los jugadores nos obligan a posicionarnos? Puedo abogar o defender el derecho a decidir como también he defendido a la selección durante 13-14 años; he defendido las dos cosas sin ningún problema", declaró en una entrevista en El País Semanal publicada este domingo.