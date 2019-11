Inés Arrimadas vuelve a vivir una amarga jornada electoral: de no darle la mano a ser increpada por fascista

No disfruta Inés Arrimadas de una jornada electoral tranquila. Si ya sufrió en sus carnes el desprecio en una jornada electoral cuando un miembro de la mesa se negó a saludarla, ahora se ha encontrado con insultos y abucheos al grito de fascista. Unas 60 personas han abucheado y llamado "fascista" a la candidata de Cs al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, antes y después de votar este domingo en el colegio Ausiàs Marc, en el distrito barcelonés de Les Corts. "¡Fascista!", "¡Facha!", "¡Fuera de aquí!" han sido algunos de los insultos y gritos que ha recibido Arrimadas. Pero no han sido los únicos improperios que ha recibido. Los congregados también han gritado: "Libertad para los presos políticos", "Fuera de Cataluña" o "No nos quieres".