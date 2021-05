Elecciones Madrid 2021: la votación con más esperas

Acostumbrados a votar en domingo , solo hay una cosa que recuerda a ese día: no hay que pagar por aparcar. Y eso se traduce en tráfico. "Hace años que no se veía Madrid así" , sentencia un taxista al comprobar la cantidad de coches que circulan este martes por la capital madrileña.

Para evitárselas a los mayores, que teóricamente debían votar de 10 a 12 de la mañana, aunque la recomendación no ha calado mucho, algunos colegios, como el San Eugenio y el San Isidro de Arganzuela, han dispuesto dos colas, una para mayores de 65 años y otra para el resto. Esta última, pasadas las diez, daba la vuelta a dos calles, por lo que una mujer aprovechaba para ir a la farmacia mientras le guardaban el sitio. "Y no hago la compra porque no me pilla de paso".