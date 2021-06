Pedro Sánchez también aseguró que "pronto" en España no hará falta usar mascarillas en espacios exteriores , gracias al gran ritmo alcanzado en la vacunación. Todo ello dependerá también de los datos de incidencia acumulada de cada comunidad autónoma. Si solo nos fijamos en ese criterio, estas son las que peor situación tienen en la actualidad:

Andalucía y La Rioja, en riesgo alto de transmisión

Madrid, a la cabeza en ocupación de las UCI

Madrid se sitúa a la cabeza de la ocupación de ucis , aunque baja del 20 % de presión en las unidades de cuidados intensivos al 19,5 %. Así, no hay ninguna comunidad con una ocupación de las ucis superior al 20 %.

El límite podría estar en la incidencia de 150 casos

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón , ya avanzó hace casi un mes que resulta "muy probable" que "en no muchos días " se pueda relajar el uso de mascarilla en los exteriores.

El epidemiólogo ha insistido en la necesidad de acertar, no obstante, en "cuál es el momento adecuado". "Tenemos que ser prudentes, tener cuidado con no poner el carro delante de los bueyes. Hay que tener claro que hay que andar todo el camino y no dar pasos más rápido de lo que nos permiten nuestras piernas", ha metaforizado.