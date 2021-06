La relajación en el uso de la mascarilla en exteriores en España parece próxima y durante los últimos días no ha dejado de ser objeto de debate. El último cargo del Gobierno en pronunciarse al respecto ha sido el propio presidente, Pedro Sánchez, quién hoy mismo ha señalado directamente que “pronto vamos a abandonar las mascarillas en la calle”, aunque no todas las comunidades están de acuerdo en el planteamiento y, de hecho, este miércoles el Consejo Interterritorial no ha llegado a ninguna conclusión, aplazando la decisión al respecto y emplazándose a continuar debatiendo sobre ello.