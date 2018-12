Sánchez endurece su discurso y acusa a Torra de usar la mentira por desesperación

Pedro Sánchez ha dado un ligero cambio en su dicurso tras la advertencia de los propios barones de su partido de que la contemporización y la mano tendida con los independentistas ya se ha pagado en Andalucía y no está dando resultados. Torra sigue pensando solo en la independencia y ERC exige un referéndum que Iglesias no ve con malos ojos. La gota que ha colmado el vaso ha sido la insinuación de Torra de seguir la vía eslovena.

El presidente del Gobierno,ha arremetido este miércoles sin miramientos contra la defensa de la vía eslovena paradefendida por el presidentporque denota la "de quien no tiene más argumento que la".

Sánchez ha recordado la etapa en que trabajó como miembro del gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia Herzegovina, en la que vivió de primera mano las consecuencias de las guerras civiles en la antigua Yugoslavia, y en particular, cómo los refugiados kosovares huían de la limpieza étnica. "No hace falta que me lo cuenten. Lo vi y lo viví", ha subrayado.