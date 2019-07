Pedro Sánchez, tras su investidura fallida: "Iglesias se ha equivocado, pero no hay que tirar la toalla"

Sánchez cree que aún hay tiempo para llegar a un acuerdo y evitar elecciones

Pedro Sánchez ha querido hacer honor a su libro 'Manual de Resistencia' y ha lanzado un mensaje en Informativos Telecinco. No tira la toalla, no desea elecciones, no quiere un gobierno que dependa de los independentistas, pero deja en la manos de los constitucionalistas, "que ahora desestabilizan al Estado", y de Iglesias, "que ha cometido un gran error", formar el Gobierno que España necesita y han dictaminado las urnas. Es decir, que gobierne el PSOE. No descarta buscar nuevas vías ni explorar nuevos caminos, pero Sánchez culpa a todos del fracaso, Iglesias el primero, pero no a él mismo y a una estrategia que ha llevado a un "callejón sin salida". Solo queda que el resto de partidos le recuerde eso de qué parte del no es no, no entiende. Veremos.

Informativos Telecinco con Pedro Piqueras el mismo día que se ha consumado Pablo Iglesias que ya tumbó una investidura de Pedro Sánchez ha acudido al plató deel mismo día que se ha consumado el fracaso de su investidura . Ha sido la primera vez que el presidente ha analizado las circunstancias que han provocado la falta de acuerdo con Unidas Podemos y el futuro que espera ahora a un país sumido en el bloqueo. No es la primera vez que Sánchez vive una investidura fallida en el Congreso, como tampoco lo es que la falta de acuerdo conque ya tumbó una investidura de Pedro Sánchez en 2016. Las izquierdas no parece que acaben llegando a acuerdos.

De hecho, el presidente en funciones es el primero en la historia de la democracia que ha sufrido dos investiduras fallidas (Rajoy también tuvo una) y también el primero en convertirse en presidente del Gobierno gracias a una moción de censura. Hasta entonces todas habían fracasado. Pero esta vez no ha logrado el apoyo de los grupos que sí le apoyaron en esa ocasión. Sánchez confesaba que el acuerdo entre las izquierdas debería haber estado garantizada desde el primero momento. No ha sido así.

No hay que tirar la toalla

Sánchez ha querido lanzar varios mensajes en la entrevista en Informativos Telecinco. El primero de ellos que no va a tirar la toalla, aunque crea que Iglesias ha cometido un error del que ya se está arrepintiendo porque ha tenido una oportunidad histórica. El segundo mensaje ha sido volver a pedir responsabilidad a PP y Ciudadanos para no depender del independentismo y evitar nuevas elecciones. Y el tercero dejar claro que si gobierna será en un Consejo de Ministros que él controle. No descarta el presidente en funciones volver al punto de inicio y explorar nuevos caminos. Más con el PP que con Ciudadanos, eso sí.

"No ha sido posible, pero no hay que tirar la toalla", ha sido lo primero que ha dicho Sánchez en la entrevista, para añadir un recado a Iglesias. No hay que tirarla "después de que Iglesias haya impedido la investidura, pero podemos desbloquear esta situación". Sánchez ha reconocido su frustración personal, pero ha señalado que políticamente no puede permitírsela. Respecto a la responsabilidad del fracaso, Sánchez cree que los españoles no se merecen otras elecciones, "debemos retomar la responsabilidad y eso también compete a Ciudadanos y el PP que tienen que permitir que haya gobierno", ha insistido una vez más, pese a que los dos partidos le han reiterado que no es no como le ha insistido Piqueras.

Respecto a las negociaciones con Unidas Podemos, Sánchez ha repetido que "entre sus convicciones y las exigencias que ha planteado Unidas Podemos", prefiere "mantener sus convicciones". No es lo único en lo que parece ser inflexible. Sánchez ha reconocido que necesita un gobierno cohesionado, y aunque hace autocrítica cree que "hay que explorar distintas vías aunque ahora se haya llegado a un punto sin salida. Es hora de explorar también otros caminos. Esto no significa el final del viaje, hay que volver al inicio".

Iglesias se ha equivocado

En cuanto a la oferta in extremis de Iglesias, Sánchez cree que se ha equivocado. "Yo le ofrecí un gobierno cohesionado, pero no puedo permitir dos gobiernos en uno. Cuando Iglesias cree que la vicepresidencia es humillante... Creo que la oferta ha sido respetuosa, generosa, y creo que "lo que han valorado es tener un gobierno paralelo dentro del Gobierno".

Ha repetido Sánchez que Unidas Podemos no tiene experiencia de gestión por lo que no era aceptable que Hacienda, o las pensiones estuvieran en manos de Unidas Podemos. "No sé las razones por las que han dicho no a la investidura y a formar un nuevo gobierno", ha confesado. Sánchez ha querido dejar claro para subir el salario mínimo no hace falta ser ministro. Porque el Gobierno es un órgano colegiado. "No se pueden tener dos gobiernos en uno, se necesita uno que funcione. Hay motivos para no tirar la toalla y para acordar entre PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos. Los ministros son los ministros del Gobierno de España no serían ministros de Podemos ni del PSOE".

Sánchez no se ha olvidado durante toda la entrevista de Casado y Rivera. Se ha preguntado qué es lo que quieren. "Hay tiempo para hablar, dialogar entre las cuatro fuerzas políticas para ver cómo desbloqueamos este país".

"Estoy profundamente decepcionado con Iglesias"

Sánchez ha confesado que personalmente se siente profundamente decepcionado con Iglesia. "Que me haga esto por segunda vez a mí. Creo que cada vez más es consciente de ese error que ha cometido", pero como buen resistente ha querido dejar claro que España no está abocada a nuevas elecciones. "Mi responsabilidad es que España tenga un gobierno cuanto antes y voy a trabajar para que lo haya cuanto antes".

Ante las opiniones de la gente de la calle recogidas por Informativos Telecinco, Sánchez es consciente de que puede haber hastío. Pero ha vuelto a insistir que los españoles votaron al PSOE para liderar el Gobierno. "Comparto con ellos la sensación de hastío, pero podemos encontrar un gobierno que no dependa de las fuerzas independentistas. Seguro que nos podemos entender con Unidas Podemos en políticas sectoriales y también confío en la responsabilidad de Ciudadanos y PP".

Respecto a la paradoja de que sean los nacionalistas e independentistas los que pidan responsabilidad, Sánchez ha señalado que otros partidos deben anteponer sus intereses al interés general. "Iglesias ha tenido la oportunidad histórica de estar en un gobierno y lo ha dado un portazo. No ha hablado de programa sino de Ministerios, en los contenidos hay muchas coincidencias salvo en el tema catalán".

Sánchez ha justificado seguir pidiendo el voto a C's y PP, porque no quería que el Gobierno de España dependiera de los votos independentistas. "No es que yo les diga apóyenme, sino que permitan un Gobierno y la mayoría de los ciudadanos creo que piensan así".

Rivera sufre crisis existencial

No han faltado comentarios sobre Rivera, durísimo con Sánchez al que ha señalado como el jefe den una banda que no se ha puesto de acuerdo para repartirse el botín. Respecto a Rivera, "creo que sufre una crisis existencial sobre lo que ha representado su partido. Hoy mismo ha dimitido otro miembro del mismo, de perfil centrista. Contribuir a la estabilidad le debería hacer pensar. Rivera no ha querido reunirse conmigo algo que me parece deplorable. También estoy dispuesto a dialogar con el señor Casado. Yo no pido que me aplauda, pero cuando dice que no, qué quieren ¿nuevas elecciones? La paradoja es que dos partidos que se definen como constitucionalistas están desestabilizando".