Errejón, abstención, culpas: Formar Gobierno tras el 10N será aún más endiablado

Seis de cada diez votantes culpan a Sánchez de la repetición electoral

El relato de Sánchez no parece haber cuajado entre los electores. Ese hemos hecho lo imposible pero no nos han dejado no parece convencer a los lectores de Informativos Telecinco. En una encuesta con más de 44.368 votos, seis de cada diez españoles considera que el culpable de la repetición es Pedro Sánchez, mientras que el 26% culpa a Iglesias, el 7% a Rivera y el 2% a Casado.