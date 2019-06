Los españoles no quieren otras elecciones: siete de cada diez votarían lo mismo otra vez

A tenor del juego de los pactos, los lectores de la web de Informativos Telecinco tienen claro que no variarían de forma masiva su voto . Casi 5.000 respuestas dan unos resultados que demuestran que, mientras que un 13% se pensaría en cambiarlo. Y un 11% va más allá porque ni siquiera se molestaría en votar. Un porcentaje del 3% votaría en blanco y un 2% incluso se pensaría acudir a manifestaciones de protesta.

Otro encuesta, esta elaborada por Metroscopia entre los días 9 y 14 de mayo con 1.700 personas, da las mismas claves que los políticos de distinto signo deberían tener en cuenta. A saber, que un 89% no cambiaría su voto, que un 5% lo haría . Y no solo eso, los fieles más votantes pertenecerían a PSOE, PP, C's, Podemos y Vox, por ese orden. Es decir, el bipartidismo sería el más beneficiado.

José Ramón Lorente, el presidente de CELESTE-TEL, politólogo y sociólogo , y experto en encuestas, cree que nadie quiere ir realmente a unas nuevas elecciones porque el señalado por ello lo pagaría caro en las urnas, pero coincide al señalar que el PP recuperaría votos de Vox y Ciudadanos y el PSOE de Podemos ante una nueva cita con las urnas. "El miedo a Vox y la casa de Galapagar ya no tendrían el mismo impacto".

Ábalos amenazó con elecciones

De esa amenaza, en un juego político que cambia cada 24 horas, se ha pasado ahora a avanzar en la relación con Unidos Podemos para formar un gobierno de cooperación , y en una puerta abierta de ERC que coloca al PSOE en una posición tan incómoda como difícilmente desaprovechable si Sánchez quiere ser presidente y el PP y C's siguen imitando al Pedro del 'no es no'.

Nosotros ya hemos votado

José Pablo Ferrándiz, investigador principal de Metroscopia, considera que "los estudios de opinión elaborados tras las elecciones dejan claro que la gente acepta los resultados de buen grado y ahora lo que exige es que los políticos lleguen a los acuerdos necesarios para gobernar y no volver a dejar en el tejado de la gente más decisiones. De hecho, ya pasó en la época de Rajoy, la opinión pública no quería más elecciones y acabó apoyando a Rajoy aunque socialmente no era el más valorado".