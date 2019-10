La familia Franco recurre al Constitucional y le pide que "paralice el traslado"

Los nietos de Franco acuden al TC un día después de que el Supremo les contestase que no hay nada que aclarar de su sentencia en la que se da el visto bueno a la intención del Gobierno de Pedro de inhumar al dictador en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio.

Apoya esta petición en el daño "irreparable" que esto causaría no sólo para los intereses de la familia sino también porque "comportaría un muy grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, habida cuenta de la significación de Francisco Franco".

Igualmente, la defensa de la familia Franco ha presentado un escrito ante el Consejo de Ministros para solicitar al Ejecutivo que se abstenga de realizar cualquier actuación sobre este tema hasta que no se pronuncie el TC, que deberá decidir con rapidez si acepta esta petición o no, sin pedir opinión a la Fiscalía ni al resto de partes.

La defensa de la familia Franco recurre a la vulneración del artículo 14 de la Constitución sobre igualdad en la aplicación de la ley en referencia al caso único del dictador. "Transcurrido más de un año desde la iniciación del expediente administrativo para la exhumación de los restos mortales de D. Francisco Franco Bahamonde el gobierno no ha iniciado, ni es previsible que se inicie, ningún otro expediente para exhumar los restos mortales de las restantes 192 personas que se encuentran en la misma situación", ha informado el despacho de abogados JY Hernández Canut Abogados.

Sobre este punto, en el recurso de amparo se alega que la aplicación no simultánea de una norma, aunque sea meramente ocasional o transitoria, puede dar lugar a la vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley cuando los criterios para su aplicación preferente a unas personas antes que a otras no deriven de la propia norma, no sean objetivos, ni razonables y sean discriminatorios.