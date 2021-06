"Si me suicido, no lo hice", advertía McAfee en Twitter

El Gobierno de Rusia ha sugerido que McAfee pudo no haberse suicidado y ha instado a esclarecer el "misterio", "por una vez en menos de 50 años". Al igual que muchos internautas, Moscú se agarra a un tuit publicado por el empresario el 15 de octubre de 2020 para cuestionar la teoría del suicidio.

"Estoy contento aquí. Tengo amigos. La comida es buena. Todo está bien. Sepan que si me cuelgo, a la Epstein, no será culpa mía", reza el tuit publicado poco después de su arresto en España. La mención de Jeffrey Epstein hacía referencia al depredador sexual que fue hallado muerto por ahorcamiento en su celda de la prisión de Nueva York. Algunos creen que Epstein fue estrangulado por su vínculo con personas de la élite y no falleció por suicidio.