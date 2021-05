Fnernado Simón acusa el desgaste como portavoz de la pandemia: "Sí, tengo ganas de dejarlo"

"Me apetece dejarlo ya"

En una de ellas, los periodistas le han preguntado si se ha planteado ya cuándo finalizará su labor como portavoz de la pandemia, si tiene ganas de abandonar esta rutina y si podrá volver fácilmente a su normalidad. Y su respuesta ha sido clara: “Sí que tengo ganas de finalizar esta rutina. Muchas. Y creo que volver a la normalidad a mí me costará probablemente más que mucha gente. Sobre todo porque se quiera o no, –y espero que la gente se olvide un poco rápido de mí–, es verdad que ahora mismo la gente es muy agradable cuando salgo a la calle, pero no deja de ser un poco pesado el pararte cada poquito rato, hablar con alguien… La gente es muy agradable y lo agradezco de verdad a todos, pero a veces me pienso dos veces salir a la calle precisamente por eso; porque acabo no haciendo lo que voy a hacer y por entretenerme mucho con mucha gente. Pero bueno, tampoco ha sido tan duro y tampoco es tan grave, y yo creo que mientras el foco se ponga en lo que se tiene que poner, que no soy yo, es el control de la pandemia, a mí me vale. Si el que yo esté aquí ayuda a que el foco esté en el control de la epidemia… estaré mientras sea necesario. Pero lo cierto es que sí, tengo ganas de dejarlo. Y creo que ahora mismo ya, deberíamos de, quizás, progresivamente, dejar ya de pensar tanto en la incidencia y tener bien claro que lo que tenemos que conseguir es unas coberturas de vacunación muy altas. Es e es el objetivo; es lo que tenemos que hacer. A partir de ahí si es necesario dar información de la evolución de la epidemia… se puede salir cuando sea necesario y el resto del tiempo, las semanas en que no haya ninguna novedad de interés, pues no salir. A mí me gustaría que fuera pronto. No depende exclusivamente de mí. Hay gente que decide cómo se tiene que comunicar. Obviamente yo estoy dispuesto a seguir sus indicaciones. Son los expertos de comunicación, y por tanto, yo saldré mientras consideren que es necesario, pero sí que es cierto que me apetece dejarlo ya”, ha finalizado.