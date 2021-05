Fernando Simón recalca que "va a haber vacunas para todos"

Confía en que haya suficientes dosis de AstraZeneca, pero afirma que no se pueden "garantizar los plazo previstos"

Simón indica que "el problema" es que pronto habrá que "valorar la necesidad o no de una tercera dosis"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha vuelto a comparecer como cada lunes para hacer balance de la situación epidemiológica de España ante la pandemia del coronavirus, que durante el fin de semana ha vuelto a dejar 11.067 nuevos casos y otras 91 muertes por covid-19.

“La evolución de la epidemia sigue siendo de un lento descenso. Es cierto que en estos últimos días, –no iba a decir que lo esperábamos pero sí que podía pasar–, se ha suavizado la velocidad del descenso que observábamos la semana previa”, ha dicho, indicando que “si bien es cierto que la mayor parte de las CCAA siguen con un descenso, ese descenso ha sido algo más suave y en algunas comunidades se ha estabilizado”.

Ello, ha señalado, “se debe en gran parte a grupos poblacionales por debajo del os 50 años”, algo que ha definido como “normal”, habida cuenta de que “los grupos más mayores están mucho más vacunados, con los mayores de 60 con altas coberturas de vacunación y a los menores todavía con coberturas muchísimo más bajas”. Por ello, ha explicado, “la transmisión se tiene que producir en estos grupos, y en el momento en que se produce relajación de las medidas y empieza a haber un contacto social mayor de lo esperado es en estos grupos en los que se pueden observar casos”.

A este respecto, ha llegado a afirmar en respuesta a algunos de los periodistas que le han formulado preguntas, dentro de las posibilidades que apunten hacía las causas de la suavización del descenso o el repunte en algunos casos podrían estar los excesos de la celebración del fin del estado de alarma, si bien, ha confiado, ello podría suponer que el impacto no se extendería mucho más allá.

Además, ha indicado que la incidencia en los últimos 7 días es de 58,64, lo que les hace pensar que “es muy posible que en próximos días sigamos teniendo un suave descenso”.

“Será en principio suave. Las medidas de control se tienen que seguir manteniendo, sobre todo en aquellos grupos que no están vacunados”, ha insistido, antes de pasar a hablar de datos hospitalarios, señalando que la ocupación de UCI “sin ser excesivamente alta todavía no está en valores en que nos gustaría estar”.

En este sentido, la ocupación de camas de cuidados intensivos está en 16,71%, mientras la de camas hospitalarias es del 4,51%.

Respecto a los fallecidos, se han contabilizado 95 en los últimos 7 días; una cifra que, ha aseverado, desciende “muy poco a poco”. “En las últimas 3 o 4 semans hemos pasado a valores de 40-50 y ahora podríamos estar entre 30-40, lo cual es una progresión lenta pero que va reflejando lo que observamos en el total de población respecto a incidencia”, ha dicho.

"Vamos en la buena dirección"

Por último, antes de dar paso a la ronda de preguntas de los periodistas, Fernando Simón se ha referido a la campaña de vacunación para señalar que “vamos en la buena dirección”.

En total, en nuestro país se han inoculado ya 24.534.056 dosis, un 95,3% de las entregadas a las CCAA (25.747.905). De ellas, 16.709.939 ya han recibido al menos una dosis, lo que representa al 35,2% de la población. Y además, 8.130.648 personas han recibido ya la pauta completa, lo que supone el 17,1% de la población.

En este sentido, ha destacado además la importancia de tener a los grupos prioritarios ampliamente vacunados. Concretamente, el 93,8% de los mayores de 60 años ya han recibido al menos una dosis, mientras un 54,2% ya ha recibido la pauta completa. Este último número, ha señalado, crece más despacio sobre todo a aquellos mayores de 60 años que están esperando la dosis de AstraZeneca, quienes deben esperar según la pauta unas 12 semanas para recibir la segunda inyección.

Simón espera que haya dosis de AstraZeneca suficientes

Precisamente, la polémica sobre las segundas dosis de AstraZeneca ha centrado buena parte de las preguntas de los periodistas, que se han referido al reciente anuncio de Sanidad, en acuerdo con la Comisión de Salud Pública, de establecer como directriz que los menores de 60 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca antes de que cambiase el criterio de vacunación ahora reciban una segunda de Pfizer, con la posibilidad de elegir, bajo consentimiento firmado, que no sea así, sino que reciben otra vez el fármaco anglosueco para completar la pauta con el suero de la misma compañía.

A este respecto, ante eventuales problemas logísticos, Simón ha asegurado que “va a haber vacunas para todos”, y ha aclarado:

“La semana pasada la comisión de Salud Pública decidió la vacunación con una segunda dosis de Pfizer a aquellos menores de 60 que habían recibido una primera dosis de AstraZeneca. Esto está basado en la información que tenemos de riesgos asociados a vacuna y a riesgos asociados a la enfermedad. Sabemos que riesgos por encima de cierta edad son despreciables y sabemos que en personas más jóvenes esos riesgos son algo más elevados, pero en cambio los riesgos asociados a la enfermedad son más bajos. Cuando se hace este balance, en determinadas edades y situaciones epidemiológicas, el interés de poner una dosis de un tipo de vacuna u otro obviamente tiene su peso. En mayores de 60 no supone ningún problema, es bueno; es una buena vacuna. En menores sí que sin ser todavía un problema grave… si que reduces algo más los riesgos si pones otro tipo de vacunas. Además, la vacuna de Pfizer genera una mejor respuesta a variantes que se escapan a la inmunidad que generan otras vacunas. Las vacunas de ARNm pueden generar algo más de inmunidad. Tenemos además información del estudio que se hizo aquí y algunos otros estudios que indican que una segunda dosis con una vacuna de ARNm a aquellos que habían recibido una primera dosis de AstraZeneca genera un incremento de inmunidad suficiente a los niveles que se esperaban”.

Por todo ello, ha defendido, “la decisión de la Comisión de Salud Pública fue proponer Pfizer a estas personas”.

En este sentido, ha matizado: “Ahora bien, si una persona que acude a vacunarse decide que no quiere ponerse una segunda dosis de Pfizer, ante la disyuntiva de dejar a una persona sin ponerse su segunda dosis que necesitamos para que tenga mayor nivel de inmunidad, no ponerse la vacuna o ponerse la de AstraZeneca… bajo su responsabilidad, y por estas razones que hemos comentado, se le propone la posibilidad de que se pueda vacunar con AstraZeneca”.

“La decisión es: ante la disyuntiva de que una persona pueda rechazar propuesta de la Comisión de Salud Pública, y ante una situación excepcional que afecta a menores de 60 años, se planteó esta opción de que bajo responsabilidad de la persona que se va a vacunar, firmando documento, se pueda vacunar con otra vacuna que la que propone la Comisión de Salud Pública”, ha reiterado, antes de apuntar que son las comunidades autónomas las que se encargan de organizar este proceso.

"Va a haber vacunas para todos"

El epidemiólogo insiste en que “va a haber vacunas para todos”, y espera que de AstraZeneca haya dosis suficientes.

“En principio, entre las que hay y las que tienen que llegar de AstraZeneca, en principio sí”, ha dicho, reservándose cierta inquietud al respecto de que se cumplan exactamente los plazos, dado que anteriormente ha habido retrasos:

“No podemos garantizar con certeza si van a llegar en la fecha prevista, pero en principio las vacunas que se esperan sí que podrían cubrir las necesidades que va a haber con ellas. Las vacunas compradas hasta el tercer trimestre de este año, de 2021, de acuerdo a la compra conjunta con la UE y por proporcionalidad de la población, España tiene 12.232.200 dosis de AstraZeneca. Lo que hay que valorar realmente, si hay un número importante de menores de 60 que quieran esa segunda dosis, es si a lo mejor de los mayores de 60 en un momento determinado habría que proponerles por falta de vacunas Pfizer. No es mayor problema, porque vacunarse se van a vacunar todos y se van a vacunar con su segunda dosis. La única disyuntiva es si va a ser Pfizer o AstraZeneca. Para menores de 60 la recomendación de la Comisión es Pfizer. Para 60 a 69 la recomendación es AstraZeneca como segunda dosis. Y en principio no debería haber problemas para poder cubrir a todos”, ha subrayado.

¿Y si tengo más de 60 y quiero elegir vacunarme con Pfizer?

Tras esta explicación, después de que Simón haya llegado a afirmar que “la vacuna de Pfizer genera una mejor respuesta a variantes que se escapan a la inmunidad que generan otras vacunas”, y ante el hecho de que los menores de 60 puedan escoger entre Pfizer y AstraZeneca para su segunda dosis, la pregunta que le han realizado a continuación los periodistas es una que, probablemente, se hagan también parte de los afectados: ¿Y si tengo más de 60 años y quiero escoger Pfizer? ¿Por qué no se pone Pfizer a los mayores de 60 siendo un grupo más vulnerable?

Ante ello, Simón ha precisado sus palabras: “Quizás me he expresado mal. Sí que es cierto que sospechamos que da más protección porque, según los estudios que tenemos, para una de las variantes, la sudafricana, la 351, sabemos que en un estudio que se realizó allí la vacuna de AstraZeneca tenía menos eficacia contra esa variante y la de Pfizer bajaba marginalmente, un poco pero no mucho, la eficacia contra esa variante concreta. Contra las otras lo cierto es que no tenemos datos muy sólidos. Sospechamos que para algunas de ellas podría tener algo menos de eficacia la vacuna de AstraZeneca, y la de Pfizer algo más, pero lo cierto es que es fundamentalmente con la sudafricana”.

“Sí que es cierto, es una opción”, ha dicho Simón atajando directamente la pregunta, y explicando que “el problema es que ahora mismo vamos a tener que valorar de aquí a pocos meses la necesidad o no de una tercera dosis”.

La dosis de refuerzo o tercera dosis, una posibilidad ante la que se preparan

“Si es necesario tendremos que vacunar no solo a los que hayan tenido AstraZeneca sino a todos aquellos que tengan vacuna, la que sea, que no genere inmunidad contra nuevas variantes. No es un ejercicio excesivamente complicado al pensar que si hay una variante que se escapa de AstraZeneca y a Pfizer en diciembre… habrá que vacunar a todos con una nueva dosis. Ahora mismo no tenemos circulación de estas variantes en nuestro país, con lo cual no supone un problema mayor, pero sí que tenemos que seguirlo con mucho cuidado y estar preparados para, aquellos que tengan que ponerse una dosis de refuerzo, si es necesario, ponérsela lo más rápido posible”.