Simón: "Estamos en una situación que, desde el punto de vista asistencial, está empezando a ser crítica"

España suma 18.669 nuevos casos y 238 fallecidos más durante el fin de semana

Fernando Simón alerta de que la presión sobre los hospitales continúa aumentando

La incidencia acumulada en 14 días se sitúa ya en 527,94 casos por 100.000 habitantes

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha vuelto a comparecer en Moncloa para hacer la tradicional valoración de la situación epidemiológica de España en el marco de la pandemia del coronavirus, que durante este fin de semana ha vuelto a dejar 238 fallecidos más y 18.669 nuevos contagios, siendo 5.141 de ellos en las últimas 24 horas.

“Tenemos datos que nos ponen ahora mismo con una incidencia acumulada en 14 días de 527,94 casos por 100.000 habitantes. Estamos en una cifra muy alta”, ha iniciado el epidemiólogo, dejando claro que esa cifra está muy lejos de los valores que se pretenden, los cuales oscilan entre incidencias de 50 a 60.

Además, ha lamentado, la presión en el nivel asistencial continúa ascendiendo día a día, algo que, ha advertido, “va a generar una situación complicada” si las medidas que se han implementado desde el nuevo decretado de alarma no dan los resultados esperados.

En estos momentos, la ocupación de camas convencionales de hospital se sitúa en 16,24%, con un total de 19.943 pacientes (de covid-19) en los hospitales españoles, mientras que la ocupación en camas de UCI se eleva ya al 29,17%, relativa a 2.754 casos. Además, hay una gran variabilidad entre comunidades autónomas, con algunas superando el 40% de ocupación, como Aragón, Cataluña, Ceuta, Navarra o La Rioja.

"Una situación crítica, desde el punto de vista asistencial"

“Tenemos algunas a un ritmo muy lento y otras incluso descendiendo, pero es cierto que la tónica general sigue siendo de ascenso. Tenemos comunidades por encima del 40% y otras por debajo del 15%. El promedio general sigue siendo muy elevado. Un 29,17% de ocupación de UCI y un 16,2% de ocupación hospitalaria implica que una gran parte de nuestros hospitales tiene que estar ya suspendiendo actividad programada aunque todavía haya otras que puedan mantenerla”, ha dicho Fernando Simón, que ha subrayado que “todo ello implica retrasos en otras patologías”.

Además, en los últimos 7 días se han registrado 832 muertes por covid-19, una cifra que también continúa incrementándose diariamente.

“Estamos en una situación que hasta ahora mismo, desde el punto de vista asistencial, está empezando a ser crítica, pero lo cierto es que no estamos en una situación equivalente a la que observábamos con ocupaciones del 60% en marzo y abril. Hay todavía mucha actividad programada realizándose. Hay todavía UCI que no se han vuelto a reactivar”, ha dicho, advirtiendo, no obstante, que hay que controlar la situación valorando si las medidas aplicadas tienen o no impacto.

No descarta el confinamiento domiciliario

Preguntado en la tradicional ronda de preguntas de los periodistas por la posibilidad del confinamiento domiciliario, Simón ha apostado por conceder un margen todavía asumible para valora si las fuertes medidas que se están implementado tienen o no el impacto esperado.

“Es cierto que tenemos que controlar toda la transmisión posible para que no haya desbordamiento, pero tenemos que dar margen al sistema para mostrar una cierta elasticidad”, ha dicho

“Yo ahora mismo no creo, –obviamente con dudas–, que sea el momento adecuado. Podría serlo mañana o dentro de dos días, o a lo mejor no necesitamos imponerlo ya más. Ahora mismo podemos darnos un margen de interpretación de la situación”, ha asegurado.

“Descartar no se descarta ninguna medida que pueda ayudar a controlar al coronavirus. Hay que entender cuáles son las medidas que tiene más sentido aplicar en una situación o en otra. Tenemos un estado de alarma que nos da una estabilidad en la toma de decisiones a las comunidades autónomas y al Estado. Ahora mimo, en el marco de sus competencias tienen margen de actuación. El primer paso es implementarlo, observar el impacto que tienen, que tienen que tenerlo”. “Lo cierto es que debemos de ser comedidos. No podemos poner todas las medidas cuando la situación todavía no lo requiere. Las medidas son las que son. No hay más. Una vez pongamos las que hay tendremos que jugar con eso. No podemos forzar medidas cuando todavía no tenemos la seguridad de que sea adecuado. No podemos retrasarnos, cierto, pero podemos dar margen para valorar de una forma suficientemente clara el impacto de las medidas en la transmisión”, ha insistido.

"Las medidas en Madrid han tenido su efecto y hay una transmisión menor"

Los periodistas también han preguntado a Simón al respecto de la mejora en la evolución de la Comunidad de Madrid, que parece haber estabilizado los contagios cuando hace tan solo unas semanas la situación parecía totalmente incontrolable.

Su explicación, podría estar, ha dicho Simón, en la forma en que se ha producido la notificación de los casos tras la implementación de las pruebas de antígenos, así como en el correcto impacto de las medidas aplicadas en la región.

“Hace unos días, –aproximadamente 15–, Madrid empezó a utilizar progresivamente de forma más importante las pruebas rápidas de antígeno, sobre todo en atención primaria, de acuerdo a lo que se especificó con la estrategia de diagnóstico precoz y respuesta que promovió la ponencia de alertas del Consejo Interterritorial. El uso de estas pruebas tiene efectos buenos en general. Un buen efecto es que tenemos resultados enseguida. Se pueden aislar y poner en cuarentena a los casos rápidamente. Eso favorece el control de la epidemia. Teniendo un resultado es mucho más fácil que las personas que tienen que aislarse y ponerse en cuarentena lo hagan mejor. Con un diagnóstico inmediato la observancia es mejor”. “Si se hacen las personas sintomáticas tenemos otro beneficio: el resultado se tiene enseguida. Cuando en primaria se pide una PCR , se tiene que tomar la muestra, guardarla, hacer el envío al laboratorio, –que vienen junto con muestras de otros centros–, hacer el análisis y devolver el resultado. Eso lleva un proceso de varios días. Puede ser de hasta 6 días. Si el laboratorio está saturado, puede tener incluso alguna espera mayor… El uso de pruebas antigénicas ha hecho que los casos que antes se diagnosticaban en un periodo de 3 a 4 días o hasta 10 y 15… en un momento determinado se hayan diagnosticado inmediatamente todos juntos en el mismo día, y tenemos los resultados rápidos en el sistema de información. Eso hizo, creemos, que representara una parte de un incremento determinado. Una vez que el uso de antígenos se estabiliza, desciende. Ese efecto, en parte, podría ser explicado por eso”, ha dicho.

Pero también ha señalado que hay “otra razón clara y obvia”, y es que “Madrid ahora mismo tiene menos transmisión”. “Las medidas han tenido su efecto y su impacto y hay una transmisión menor”, ha subrayado, recalcando no obstante que ello “no quiere decir que no siga habiendo, como en todas partes”.

“Lo cierto es que en Madrid ahora mismo la transmisión se ha podido controlar con las medidas que se implementaron. Eso es una muy buena noticia, porque con las medidas al alcance de tanto la Comunidad como la del Ministerio, como con el estado de alarma para tener una herramienta jurídica para la comunidad, se ha podido controlar la transmisión”, ha recalcado.

España, la número 16 de Europa en incidencia

En una perspectiva global, Fernando Simón ha dejado claro que Europa sigue aumentando sin freno los contagios y la situación es de claro ascenso. En la vecina Francia, recientemente han notificado 52.500 nuevos casos, mientras la situación no es mucho mejor en Reino Unido, obligada al confinamiento total hasta el 2 de diciembre, o la poderosa Alemania, con 15.300 contagios en 24 horas en el último balance.

En este sentido, ha señalado que, aunque España está sufriendo incrementos a un ritmo más lento, sigue aumentando y tiene una incidencia “muy alta”.

“España, a nivel de la Unión Europea, ocupa el número 16 por incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes, pero estamos muy por encima de lo que nos gustaría tener”, ha señalado.

En este sentido, lo que ensalza es la capacidad diagnóstica, apuntando que Ahora mismo se hace un esfuerzo diagnóstico de 1.137.000 PCR o pruebas diagnósticas de infección aguada (incluyendo PCR y pruebas rápidas de antígenos validadas por las instituciones nacionales) a la semana, lo que representa 2.419 pruebas por cada 100.000 habitantes por semana”. “Es una de las cifras más elevadas de Europa. Estamos entre los dos, tres o cuatro países que más pruebas hacen ahora mismo dentro de la UE”, ha dicho, lamentando no obstante que la positividad de las pruebas es de un 13,4%, una cifra elevada.

Agradecimiento a Pablo, el joven que es ejemplo contra el coronavirus

Fernando Simón ha querido hacer un inciso en el curso de su comparecencia para dar las gracias “a todos los Pablos” de España, en referencia al caso de un joven de Logroño que se dedicó a limpiar lo que otros ensuciaron y destrozaron antes durante sus protestas contras las medidas impuestas para combatir el coronavirus.

“Hizo un acto magnífico de solidaridad”, ha dicho Fernando Simón, dando las gracias a quienes están “haciendo un gesto de apoyo a todo el colectivo” en estos momentos.

“Ahora mismo necesitamos un colectivo comprometido. Ya llegará el momento de las individualidades. Muchas gracias, Pablo”, ha manifestado.

Pide disculpas por sus polémicas palabras en una “charla con amigos”

No ha sido ese el único inciso en la comparecencia, no obstante, porque Fernando Simón también ha querido empezar su discurso pidiendo perdón; disculpándose por la polémica surgida tras lo que ha definido como “una charla con amigos”, en el curso de una entrevista en la que hizo un comentario que acabó siendo denunciado por el Consejo de Enfermería por “sexista y denigrante”.