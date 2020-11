Simón pide perdón: "Ante una broma muy tonta no fui capaz de responder correctamente"

Mas serio que nunca. Más frío, tal vez consciente de que no era día para ironías ni para bromas, acorde con su talante. Hasta el color de su jersey era oscuro hoy. Todo el mundo lo esperaba y ocurrió. Fernando Simón comenzaba la rueda de pidiendo disculpas por un comentario denunciado por el Consejo de Enfermería por "sexista y denigrante": "Lo siento mucho si alguien se ha sentido ofendido y trataré de no cometer errores de este tipo en otra ocasión".

Antes de hablar del coronavirus me gustaría hablar de una polémica que surgió a partir de una charla pública con dos amigos. Ante una broma muy tonta no fui capaz de responder correctamente y la verdad es que di una respuesta muy incorrecta que a mucha gente le pudo molestar, y pido disculpas a todas las personas o colectivos a los que les pudiera molestar las palabras que di en respuesta a aquella broma. Lo siento. La verdad es que lo siento casi más por mí, porque me sabe mal que el esfuerzo de años de tratar de quitarme de encima ese bagaje de reflejos aprendidos, de frases hechas que para nada tienen que ver con mi forma de pensar… haya quedado claro que todavía tengo mucho camino por delante para aprender y para hacerlo mejor, y trataré de hacerlo. Como digo, si alguien se ha sentido ofendido lo siento mucho. Trataré de no cometer errores de este tipo en ninguna otra ocasión”.