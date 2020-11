Fernando Simón ve “altas probabilidades de que la inmunidad contra el covid dure tiempo largo”, más de 8 meses

La cifra de fallecidos “se está estabilizando”

“Prácticamente todas las comunidades autónomas dieron más altas que ingresos”

La positividad sigue “estabilizada” pese a aumentar las pruebas PCR

Altas probabilidades de que la inmunidad dure “largo tiempo”, más de 8 meses

“Hubo una especie de artículo de difusión en una web científico-divulgativa, pero al estudio con los datos detallados no he tenido acceso. Sí es cierto que se habla de esa posibilidad. Está basándose en el funcionamiento de la inmunidad humana y es lo más probable. Lo más probable no tiene por qué ser lo que realmente pasa. El problema que tenemos es que tenemos experiencia con esta enfermedad durante 8 o 9 meses. No tenemos más tiempo de experiencia. Ahora mismo sabemos que hay personas que se infectaron al inicio de la epidemia, desarrollaron inmunidad y la mantienen, en general. Siempre hay alguno que lo pierde, siempre hay patologías que hacen que no desarrolles inmunidad, siempre hay patologías que hacen que la pierdas y siempre hay personas que no la desarrollan por algún motivo normalmente relacionados con aspectos específicos del individuo. En general son personas que mantienen la inmunidad”. “Hasta ahora no podemos confirmar que esa inmunidad se mantenga más de los 8 o 9 meses que conocemos, pero sí que es cierto que sabemos cómo funciona en general la inmunidad. Sabemos que además de los anticuerpos vinculantes que pueden ir desapareciendo con el tiempo están las células inmunitarias de memoria, que son capaces de generar nuevamente anticuerpos muy rápido, y sabemos que hay otras células que ayudan a la inmunidad contra los virus específicamente, la inmunidad celular. Están los linfocitos T, están los macrófagos… y sabemos que la memoria de todas estas células se puede mantener mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo se va a mantener para el coronavirus, pero en principio, y conociendo cómo funciona el sistema sanitario humano, sí que se podría decir que hay altas probabilidades de que la inmunidad dure tiempo largo. No me atrevería a decir si 50 años, si toda la vida o si 3 años, quizás 1. Pero sí que entendemos que, de acuerdo a los conocimientos que tenemos, que tienen los inmunólogos de cómo funciona la inmunidad en las personas, es muy probable que esa inmunidad dure tiempos más largos que los que hasta ahora podemos garantizar, que son ocho o nueve meses”.