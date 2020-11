La inmunidad contra el coronavirus puede durar desde años a décadas, defiende un amplio estudio

Concretamente, investigadores del Instituto de Inmunología de La Jolla, en California , y de la Escuela de Medicina del Monte Sinaí , en Nueva York , sostienen que la inmunidad frente a la covid-19 podría durar años o incluso décadas. Defienden, como informa el prestigioso New York Times , que ocho meses después de la infección la mayoría de las personas que han superado la enfermedad todavía tienen suficientes células inmunitarias para defenderse del coronavirus y prevenir la reinfección. Estas, además, pueden persistir en el cuerpo durante mucho tiempo, sugiriendo que existiría una respuesta inmune potente y duradera.

La memoria inmunológica, clave

El estudio, accesible en Internet, pero que no ha sido revisado por pares ni publicado en ninguna revista científica todavía, es no obstante “el estudio más completo y de mayor alcance sobre la memoria inmune al coronavirus hasta la fecha”, según refiere New York Times.