PNV seguirá pidiendo que, por prudencia, se mantenga el estado de alarma

Josune Gorospe ha manifestado que, en caso de que decaiga el estado de alarma, se van a seguir adoptando medidas, de manera que "la gente no se puede confundir pensando que, al decaer el estado de alarma, las medidas no se adoptarán". No obstante, ha apuntado que el "problema" es que "desaparecería ese marco jurídico necesario" para que las medidas adoptadas por las autoridades competentes "no estén sujetas a ligitiosidad" y, "al final, se genere controversia y más desconcierto jurídico".