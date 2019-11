"¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está": la frase de Sánchez sobre detener a Puigdemont que irrita a los fiscales

Ya digo Alfonso Guerra que Mostesquieu había muerto y Sánchez se ha encargado de ponerlo de manifiesto en el peor momento dando coartadas a la defensa de Puigdemont y evidenciando una falta de tacto importante. Suele ocurrir que los presidentes que entran en Moncloa creen o intentan que todos los aparatos del Estado estén a su servicio. Un flaco favor para la justicia que no ha tardado en responder al presidente en funciones. Todo empezó con un Sánchez muy crecido en el debate al decir eso de que ellos detendrían a Puigdemont, no como el PP, que lo dejó escapar (cuando se fue no tenía orden de detención). Pues bien, lejos de matizar sus palabras, Sánchez ha dejado claro en RNE "¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está.