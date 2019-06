"El 23F sí fue un golpe": Las frases más reveladoras de los abogados defensores en el fin del juicio del procés

ha descartado que los hechos ocurridos en el otoño de 2017 en Cataluña constituyan un delito de rebelión, de sedición o de conspiración para la rebelión, ya que considera que hacer llamamientos a la población para "votar de forma ordenada y pacífica no es lanzar a la gente contra la Policía". La Fisacalía apuesta por la rebelión y la abogacía del Estado por la secesión . Estas son algunas de las frases con las que ha justificado su argumentario.

"Escupitajos, insultos, miradas de odio y patadas contra los agentes no ponen en jaque el sistema constitucional".

“En 2017 el orden constitucional no corrió grave peligro en Cataluña ni se "aniquiló" la Constitución”.

“El 155 "no encontró ninguna resistencia" cuando entró en vigor el 28 de octubre de 2017”

"No corrieron peligro vidas, no se aislaron comunicaciones, no se ocuparon centros neurálgicos”