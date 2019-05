Gabilondo asegura estar dispuesto a "intentar aglutinar y unir fuerzas" en la Comunidad de Madrid

"Yo había oído alguna vez que el que quedaba primero tenía que gobernar, esto se lo había oído decir a algunos que cambiaron de teoría después y tampoco me parece que se equivocaron al cambiar de teoría , porque efectivamente hay mecanismos democráticos para lograr mayorías", ha apuntado Gabilondo.

"Siempre dije que no excluía a nadie, que buscaríamos fuerzas para construir una mayoría y que lo haríamos buscando fuerzas que quieran realmente reformar, transformar, modernizar y hacer progresar la Comunidad , nosotros no renunciamos a esta posibilidad", ha añadido.

No obstante, ha reconocido que lo ve "complicado" después de escuchar las intervenciones de los otros candidatos, que "parecen casi haber pactado ya incluso la entrada en el gobierno". Tras señalar que "parece que dan como natural el que tienen una mayoría", ha constatado que no sale una mayoría salvo que incorporen a la "ultraderecha".

"Y si esto es así, sí tenemos algún problema sobreañadido, porque entonces ya no solo tenemos que resolver los problemas de la ciudadanía, es que tenemos que defender con pasión socialista los derechos y las libertades, las conquistas históricas", ha añadido.

Asimismo, ha criticado que las otras formaciones estén nombrando presidenta o presidente cuando "esto lleva unos mecanismos". "Pero si ya están dando esas sumas por naturales, es que dan por supuesto que se van a unir, y yo creo que los ciudadanos deberían pensar si seguimos creyendo que es necesario abordar sus problemas y si seguimos creyendo que lo que hay que hacer es aglutinar y aunar fuerzas. Yo vine aquí para eso, así que yo voy a intentarlo, y además voy a hacer una cosa que me parece que es lo razonable, hablar con los candidatos y líderes de otros partidos para ver qué planes tienen", ha precisado.

"Si ya han quedado en alguna otra cosa nos lo dirán con toda confianza", ha agregado Gabilondo, quien ha manifestado que no diría que tienen alegría, pero que sí tienen "entereza" e "integridad". "No cejaremos en luchar por lograr en Madrid una sociedad vertebrada en torno a los valores de la equidad, de la igualdad más allá incluso de la equidad y también de un bienestar sin exclusiones, esto no ha sido derrotado hoy, esto ha ganado hoy", ha aseverado.